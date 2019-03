Масакр у џамијама на Новом Зеланду, убијено 49 људи (ФОТО/ВИДЕО)

- У једној џамији убијена је 41 особа, у другој седам, а још једна особа подлегла је повредама у болници - рекао је Буш новинарима.

Према његовим ријечима ради се о добро припремљеном и планираном нападу.

Око 48 људи који су повријеђени, међу њима и дјеца, примљено је у болницу у граду Крајстчерчу након двије масовне пуцњаве у џамијама у том граду, рекли су званичници Новог Зеланда.

Нападачи су прво ушли у просторију за молитву намијењену мушкарцима, а затим су наставили с крвопролићем у просторији намијењеној женама.

Премијерка Новог Зеланда Џасинда Ардерн потврдила је да су четири особе ухапшене у вези са нападима на џамије у Крајстчерчу, а који имају екстремистичка гледишта и нису били под посебном надзором полиције.

Она је рекла да је на територији цијеле земље безбједност подигнута на највиши ниво.

Лист Дејли мејл објавио је да је међу ухапшенима држављанин Аустралије Брентон Тарант /28/ из Новог Јужног Велса, који је уживо преносио преко интернета масовну пуцњаву унутар џамије Ал Нур, која се догодила око 13.45 по локалном времену након молитве петком.

АП преноси да је Тарант преузео одговорност у објављеном манифесту који је на Нови Зеланд дошао с јединим циљем да испланира и обучи се за напад.

Полиција је потврдила да је у возилима која су користили нападачи откривена већа количина експлозива и импровизованих експлозивних направа.

Све џамије, школе и институције у граду су затворене, а свим грађанима који су у центру града наређено је да остану у затвореним просторима до даљњег.

