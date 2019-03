Норвешка: Евакуација са крузера, стотине путника у животној опасности (ФОТО/ВИДЕО)

Крузер "Викинг скај" пловио је ка обалама Хустадвика када је јуче поподне, усљед квара на мотору послао позив у помоћ.

Брод је успио да се усидри упркос јаком ветру и огромним таласима вишим од осам метара.

Спасени путници свједоче да су прозори на броду разбијени и да вода улази у крузер који се налази на свега 2,5 наутичке миље од обале.

Scary footage from aboard the Viking Sky cruise ship that issued a mayday call Saturday. Those onboard have since been evacuated, with two people severely injured. pic.twitter.com/Y2iD4bZ0hc

Ејнар Кнудсен, портпарол Координационог центра за спасавање, рекао је да су реморкери спремни, али да су временски услови лоши.

- Таласи су високи од шест до осам метара а све отежава снажан олујни ветар. Међу евакуисанима је и осморо повријеђених путника. Они имају лакше повреде и смјештени су у здравствене установе - рекао је Кнудсен.

NEW: First responders are evacuating passengers stuck on a cruise ship off west coast of Norway as video shows rescue boats, helicopters arriving to scene of Viking Sky seen floating adrift in stormy weather after suffering from engine failure Saturday. https://t.co/Hh4uCLhYqW pic.twitter.com/jPbw3V5iBK