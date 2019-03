Калифорнија: Пожар у џамији, исписани графити

Полиција и ватрогасци позвани су у Исламски центар Ескдондидо, сјеверно од Сан Дијега, јуче око поднева након што је пожар оштетио зид џамије, јавио је "Сан Дијего трибјун".

Вјерници који су били у Центру угасили су пожар прије него што је причињена озбиљна материјална штета. У овом инциденту нико није повријеђен.

На прилазу џамији полиција је пронашла исписане графите који се односе на пуцњаве у двије џамије 15. марта у Крајстчерчу на Новом Зеланду, у којима је убијено 50 људи.

People pack the sidewalk for a prayer vigil in front of an Escondido mosque that was intentionally set on fire early Sunday morning. @fox5sandiego pic.twitter.com/faOrP5TRjG