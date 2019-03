Румунија, Бугарска и Грчка да подрже пут Србије ка ЕУ (ФОТО)

На састанку је највише разговарано о питањима из области енергетике и диверсификацији енергетских извора, јавља РТС.

Вучић је говорио на заједничкој конференцији за новинаре са премијерима Румуније Вјориком Данћилом, Грчке Алексисом Ципрасом и Бугарске Бојком Борисовим, са којима се састао у Букурешту.

"Данас смо на веома озбиљан и одговоран начин сагледавали све о чему смо говорили на претходним састанцима и договарали наставак инфраструктурних радова", рекао је Вучић новинарима.

Вучић је истакао да ће са румунским премијером Вјориком Даћило наставити разговоре о изградњи ауто-путева који треба да повежу Србију и Румунију, као и о изградњи 400-киловолтног далековода Панчево–Решица, као и о изградњи реверзибилне електране "Ђердап три", односно о изради студије изводљивости за тај пројекат.

Он је истакао да ће за мање од три мјесеца бити завршен источни крак Коридора 10, а за мање од два мјесеца јужни крак према Сјеверној Македонији.

Вучић је додао да је важно да све четири земље наставе са сарадњом и у другим областима, те нагласио да овакви састанци постају све важнији и садржајнији.

Ципрас је након састанка балканске четворке изјавио да све чланице тог формата снажно подржавају Србију на путу ка ЕУ.

"Имали смо прилику да разговарамо о развоју у нашем региону и о европској будућности Србије. Од првог дана када смо оформили овај квадрилатерални формат жељели смо да подржимо Србију да стигне до Европе. Ми смо пријатељи Србије и треба да јој пружимо охрабрење на европском путу", рекао је Ципрас.

Он је додао да три земље овог формата подржавају напоре за дијалог између Београда и Приштине.

Ципрас, међутим, каже да тај дијалог није потпомогнут иницијативама из Приштине.

Борисов је изјавио да је спреман да потпише писмо подршке Србији на европском путу, да Бугарска цијени Србију, као и да је у Србији уложено много напора у отварање 16 преговарачких поглавља са ЕУ. /

The meeting between #Romania, #Bulgaria, #Serbia and #Greece is a good sign for the entire #Balkans. pic.twitter.com/o8tpHAXsdI