Пао авион код Франкфурта: Погинула једна од најбогатијих Рускиња (ВИДЕО/ФОТО)

Три особе су погинуле у несрећи малог авиона у близини Франкфурта, а још двоје људи је погинуло у судару једног возила са полицијским аутомобилом који се кретао ка мјесту пада летјелице, саопштила је претходно њемачка полиција.

Фиљева (55), чије се богатство процјењује на 600 милиона долара, налазила се у авиону једномоторцу који је полетио из Француске, а срушио се док се приближавао малом аеродрому у Егелсбаху, на југозападу Њемачке.

Егелсбах се налази на десетак километара јужно од Франкфурта.

Полиција је навела да су у летјелици биле три особе, међу којима и пилот, као и да се вјерује да су двоје држављани Русије, преноси АП.

Објављено је да је још двоје људи погинуло у судару једног возила са полицијским аутомобилом који се кретао ка мјесту пада летјелице.

One of Russia's richest women, Natalia Fileva, has died in a plane crash in Germany https://t.co/8Hw5sVJXhQ pic.twitter.com/K8yAffSi1d