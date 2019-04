Турска негира да је помор делфина повезан с војним вјежбама (ФОТО)

Турска војска окачила је на свом налогу на Твитеру видео снимак и фотографије делфина, на којима наводи да се види како делфини "весело прате" бродове током вјежби.

Грчки институт "Архипелагос" у понедјељак је саопштио да су на обалама Егејског мора, од краја фебруара, пронађена тијела 15 делфина, наводи АП.

Институт није могао да пружи доказ да је помор делфина повезан са вјежбама турске војске, али је нагласио да је до пораста броја страдалих делфина дошло у периоду од 27. фебруара до 8. марта, када су изведене вјежбе.

Институт истиче и да је током вјежби употријебљен систем сонар, који користи простирање акустичних таласа, као и жива муниција.

С друге стране, турска војска тврди да оружане снаге воде рачуна о околини током операција и да су током свог дјеловања свјесни значаја заштите "наших пријатеља у мору".

“#Aegean Sea sees ‘very unusual’ spike in dolphin deaths following #Turkey’s largest-ever navy drills in the region” https://t.co/VpF2DWmF1c