Ватра захватила дио џамије Ал Акса (ВИДЕО)

Пожар је избио у чувеном комплексу џамије Ал Акса, трећем најсветијем мјесту за муслимане, у исто вријеме када је ватра букнула у катедрали Нотр Дам у Паризу.

На снимци које су се појавили на друштвеним мрежама види се дим и ватра из крова молитвене собе у којој Палестинци петком обављају молитву.

Fire in Al Aqsa Mosque yard due to electrical problems. The situation is under control pic.twitter.com/d2MJgq8hON