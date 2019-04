Меси: Играли смо спектакуларно (ФОТО)

Аргентинац је похвалио игру цијелог тима, али и поручио да је направљен само један мали корак ка освајању трофеја Лиге шампиона.

Нападач Барселоне је у распону од само пет минута, од 16. до 20, погодио ударце из даљине левом и десном ногом и трасирао пут Каталонцима ка полуфиналу елитног такмичења.

- Пружили смо спектакуларну партију, то је оно што можемо. Ипак, почетак није био добар, неких пет минута, а онда смо доминирали. Не смије тако да се отвори утакмица у Лиги шампиона - изјавио је Меси.

Lionel Messi has now scored 45 goals in each of his last two seasons:



2017/18: 54 games, 45 goals

2018/19: 42 games, 45 goals



Oh lord. pic.twitter.com/XWovmQHZct