Биланс несреће у Португалу: 29 мртвих, 27 повријеђених (ФОТО/ВИДЕО)

Аутобус, у коме су били возач, туристички водич и 55 туриста из Њемачке, преврнуо се у сриједу у 18.30 часова на стрмој падини након што је на кривини слетио са пута и ударио најмање у једну кућу у насељеном мјесту, рекао је градоначелник Фунчала Филипе Соуша.

Међу жртвама је 17 жена и 12 мушкараца, јавио је АП.

Потпредсједник регионалне владе Мадеире Педро Каладо рекао је на прес конференцији да су повријеђени, укључујући португалског возача и локалног водича, превезени у локалну болницу.

Португалски премијер Антонио Кошта је на Твитеру написао да је упутио саучешће њемачкој канцеларки Ангели Меркел.

- Са великом жалошћу сам примио вијести о овом трагичном догађају у Мадеири - написао је он.

#Madeira #buscrash : 28 people dead after tourist coach crashes on Portuguese island



The majority of the victims of the crash, which happened on the island of Madeira, are believed to be #GermanTourists.https://t.co/hkwyNrjeJS #Portugal #Germany #MadeiraBusCrash pic.twitter.com/qSCDRZ4BiU