ЈАР: У цркви погинуло 13 људи (ФОТО)

Медији јављају да се несрећа догодила када се срушио зид од цигли током ускршње службе у пентекосталној цркви у граду Емпангени.

Портпарол покрајинског одјељења за кооперативно управљање и традиционална питања Ленокс Мабасо рекао је да се кров цркве срушио због јаке кише која је ноћас падала у Емпангенију, пренио је Спутњик.

Покрајинска влада упутила је саучешће породицама жртава и обећала да ће спровести истрагу о овој трагедији.

