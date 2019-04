У покољу на Шри Ланки погинуло троје дјеце данског милијардера

Дански милијардер је иначе власник међународног ланца трговина одећом Бестселер (садржи модне марке Веро Мода и Џек и Џонс), највећи је дионичар британске онлајн трговинске марке АСОС и други највећи дионичар њемачке онлајн трговине Заландо.

Вијест је потврдио и Повлсенов управник за односе с јавношћу у компанији Бестселер.

- Нажалост, потврђујемо тужну вијест. Молимо вас да поштујете приватност (породице). Немамо даљњих коментара - рекао је он.

Један сведок напада на хотел у ком су одсјели Пoвлсенова супруга и дјеца рекао је у недјељу за Би-Би-Си да је видио Данкињу која је изгубила троје дјеце у бомбашком нападу на хотел Шангри-Ла.

- Говорила је, "Молите се за мене, молите се за мене" - рекао је тај свједок.

Једна од Повлсенових кћерки, Алма Сторм Холх Повлсен, прије неколико дана је на Инстаграму објавила фотографију својих сестара Астрид, Агнес и Алфред на Шри Ланки.

Према писању Форбса из 2018. године, Повлсен је најбогатији Данац на свијету и „тежак“ је 7,9 милијарди америчких долара. Власник је 89 хиљада хектара земље у Шкотској, што га чини највећим приватним земљопосједником у тој земљи, преноси Јутарњи лист.

