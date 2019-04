Пуцњава на протесту Гваидових присталица у Каракасу (ВИДЕО)

Раније су се Хуан Гваидо, који се прогласио за предсједника Венецуеле, и његове присталице окупили у Каракасу на ауто-путу испред војне базе Карлота.

Прије тога је Гваидо позвао грађане Венецуеле и војску да изађу на улице, како би окончали операцију „Слобода“ за свргавање предсједника државе Николаса Мадура.

Амбасада Венецуеле у Москви објавила је видео на коме је приказана ситуација у близини авио-базе Карлота, гдје се одржава протест присталица опозиционог лидера Хуана Гваида. На снимку се види да је ситуација у бази мирна.

"The people united will never be defeated" ("El pueblo unido jamas sera vencindo") the people in Caracas are chanting in support of the legitimate leader Maduro @NicolasMaduro amid reports of the coup. By @MagdaGibelli #HandsOffVenezuela pic.twitter.com/bLjPp2qJu4

Савјетник америчког предсједника за националну безбједност Џон Болтон је након покушаја државног удара у Венецуели изјавио да војска треба да подржи Националну скупштину.

Сједињене Америчке Државе су више пута позивале војску Венецуеле да пређе на страну опозиције.

​Болтон је на свом налогу на Твитеру написао да оружане снаге Венецуеле „морају да штите Устав и венецуелански народ“.

- Они морају да подрже Народну скупштину и законске институције против узурпације демократије - рекао је он.​

