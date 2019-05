Индија: Због циклона евакуисано више од милион људи (ФОТО/ВИДЕО)

Више од милион људи евакуисано је у држави Одиша на истоку Индије, усљед циклона који се приближио граду Пури, јавила је индијска телевизија НДТВ, позивајући се на изјаве из Индијске метеоролошке службе.

У ранијем извјештају се наводи да је циклон почео да се спушта ноћас и да се очекује да ће трајати око два часа.

НДТВ јавила је да је вјетар достигао брзину од 185 километара на час.

Cyclone Fani, one of the biggest storms to come off the Indian Ocean in recent years, makes landfall in eastern India

Према извјештају телевизије, у току је евакуација у 11 приобалних подручја у Одиши, због циклона за који се тврди да је најјачи забиљежени циклон у том подручју још од 1999. године, пренио је "Спутњик".

Tropical Cyclone Fani is barreling toward 100 million people and is expected to make landfall Friday as India's worst cyclone in nearly five years

Због циклона отказано је 220 линија возова, а невријеме омета и ваздушни саобраћај.