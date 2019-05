Флорида: Авион са 140 путника слетио у ријеку (ФОТО)

Међутим, умјесто на писту, слетио је у ријеку. Срећом, није било жртава, а повријеђена је 21 особа. Како преносе амерички медији, чартер лет са 143 путника и чланова посаде слетио је са писте у ријеку Сент Џонс, док је покушавао слетети у војну базу током невремена.

Полиција у Џесонвилу објавила је да је 21 особа пребачена у болницу и да су сви у добром стању.

- Авион није потонуо. Сви у њему су живи и на броју - објавила је полиција уз двије фотографије на којима се види авион компаније Мајами Ер Интернешнел у плиткој води и читав.

