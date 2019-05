Нови њемачки инвеститор у Србији – МТУ Аеро енџинс (ФОТО/ВИДЕО)

Предсједник Србије Александар Вучић објавио је на свом инстаграм налогу "Будућност Србије" да је разговарао са чланом Управног одбора те компаније Михаелом Шрајегом.

"Хвала на повјерењу", написао је Вучић испод фотографија са састанка, а прије потписивања Меморандума о разумијевању.

"Srbija se vraća na nebo evropske i svetske avio industrije Hvala na ukazanom poverenju" - Predsednik Vučić i član upravnog odbora kompanije MTU, Michael Schreyoegg, pre potpisivanja Memoranduma o razumevanju između Ministarstva privrede Republike Srbije i privrednog društva MTU Aero Engines AG. #MTU #Serbia #Germany

