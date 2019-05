Састанак Вучића и Салвинија: Италија разумије позицију Србије по питању КиМ (ФОТО)

Додао је да је увјерен да Србија може да рачуна на Италију као искреног пријатеља.

Вучић је подсјетио да је Италија признала Косово и навео да је са Салвинијем разговарао о тој теми. Салвини му је пренио да Италија жели да буде дио рјешења и да жели да помогне на све начине.

Председник Србије је нагласио да Италија разумије позицију Србије и, иако су позиције двије земље различите по том питању, "Италија разумије и понашање Србије и, понекад, наше фрустрације".

- Мислим да можемо да рачунамо на Италију као на искреног пријатеља и на Салвинија као пријатеља наше земље, што није мала ствар за Србију - рекао је Вучић у изјави новинарима.

Додао је да је са Салвинијем разговарао и о свему што се десило 1999. године, о агресији НАТО-а на Србију, те да му је пренио да су и данас веома отворене и тешке ране српског народа због тога што се десило прије 20 година.

Предсједник Србије и Салвини разговарали су и о билатералним односима, те подршци Италије Србији на европском путу.

- Важна нам је ваша подршка на европском путу - пренио је Вучић Салвинију, објављено је на Инстаграм налогу предсједника Србије.

Послије састанка са италијанским званичником, Вучић путује у Тирану, гдје ће учествовати на Самиту процеса Брдо-Бриони.

