Краљевска беба: Хари и Меган први пут у јавности са сином (ФОТО/ВИДЕО)

Војвода и војвоткиња од Сасекса појавили су се први пут у јавности са новорођеним сином.

Представљајући сина, који је био увијен у бијело ћебе, Меган је рекла: Има благу нарав, веома је миран. Диван је.

Принц Хари је на то уз осмјех додао: Не знам од кога је то наслиједио.

Пар је потврдио да ће нешто касније краљици представити њено осмо праунуче.

Говорећи о првим данима родитељства, Меган је рекла да је све "магично и прилично невјероватно".

- Имам уз себе двојицу најбољих момака на свијету, тако да сам заиста срећна - рекла је Меган, док је принц Хари додао да је дивно бити родитељ.

- Прошла су тек два и по дана, скоро три и одушевљени смо што је наша срећица са нама - рекао је Хари.

Наравно, услиједило је питање на кога беба више личи.

- Сви кажу да се бебе много промијене за двије недјеље, тако да ћемо до краја мјесеца то пратити. Изглед му се мијења сваког дана, тако да ко зна - рекао је принц Хари.

Када су им тражили да мало више прикажу бебу камерама, Меган се насмијала на Харијеву шалу да дјечак "већ има мале бркове, што је дивно".

- Хвала вам свима на лијепим жељама, то нам много значи - додала је Меган.



Беба, која је седма у реду за трон и која још није добила име, родила се у понедјељак, након чега је принц Хари изјавио да су он и Меган "апсолутно пресрећни".

Војвода од Кембриџа, принц Вилијам, пожелио је брату добродошлицу у "друштво бесаних, што суштински чини родитељство".

Принц Вилијам - који има троје деце - каже да се радује сусрету са братом и његовом супругом "када се све смири".

Огласио се и принц Чарлс, који се налази у службеној посјети Њемачкој са војвоткињом од Корнвала, истакавши да "не могу бити срећнији због лијепих вијести", као и да се радују што ће упознати бебу када се врате у Британију.

Бакингемска палата је саопштила да је принц Хари био присутан на порођају. Беба неће аутоматски постати принц, све док краљица тако не одлучи.

Ако се то не догоди, Хари и Меган би могли одлуче да му дају једну од Харијевих титула, попут грофа од Дамбартона, или би могли да одбаце све краљевске титуле.

Беба је тешка 3,2 килограма, што је чини најмањом из најуже породице.

Принчеви Џорџ и Луј, синови принца Вилијама, при рођењу су били тешки 3,8 килограма, док је њихова сестра Шарлота имала сто грама мање.

