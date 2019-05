Нуркић провоцирао, Јокић господски одговорио (ВИДЕО)

Са друге стране, српски центар је послије меча на конференцији на медије показао да је велики спортсмен и господин истакавши да му је драго што је Нуркић за кратко вријеме стао на ноге послије тешке повреде.

Он је на мечу полуфинала Западне конференције плеј-офа НБА у Орегону, који није играо због повреде, носио мајицу са именима Изета Нанића, Хајрудина Мешића, Сафета Хаџића, Сафета Зајка, Мехдина Хоџића, Мидхата Хујдура, Адила Бешића, Несиба Малкића и Енвера Шеховића, људи који су учествовали у рату у БиХ и одликованим највећим ратним одличјем - Орденом хероја ослободилачког рата.

Damian Lillard on @bosnianbeast27 -- "Man this dude is crazy!" #RipCity pic.twitter.com/2HMS7uKouL