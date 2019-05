ЛА: Срушио се Ф-16, пао у складиште (ФОТО/ВИДЕО)

Како јавља АП, пилот је успио да се катапултира прије него што је авион ударио у зграду, и није повријеђен.

Телевизијски снимци показују велику рупу на крову зграде источно од Лос Анђелеса.

Како су навели званичници, авион припада Националној гарди.

Међудржавни ауто-пут 215 недалеко од базе био је затворен у оба смјера.

#BREAKING image from inside a warehouse near March Air Reserve Base where a fighter jet crashed this afternoon Courtesy: Jeff Schoffstall pic.twitter.com/OJa0WBRMnM