Комеморација усташама у Блајбургу уз два протеста; Једно лице ухапшено (ФОТО)

Аустријска полиција забиљежила је инцидент. Једно лице подигло је руку уз Хитлеров поздрав. У току је његово спровођење у затвор у Клагенфурту, јавља Н1.

Комеморација је одржана уз два протеста. На једном од њих, припадници Радничке фронте објавили су фотографију са транспарентом "Смрт фашизму" и заставом СФРЈ на трактору.

Окупило се стотинак демонстраната, међу којима су и антифашисти из Аустрије.

NEVER LET THE FASCIST HAVE THE FIELDS! Die antifaschistsche Demonstration in #Bleiburg /Pliberk setzt sich in Bewegung. An der anderen Seite der Bahngleise provozieren einige Teilnehmer*innen des kroatischen Ustaša-Treffens, teilweise mit eindeutiger Symbolik. pic.twitter.com/7p5px9gHBQ

Претходно је аустријска полиција упозорила да су пооштрени закони и да се неће толерисати ознаке војске Независне Државе Хрватске, које су изједначене са нацистичким ознакама из Другог свјетског рата. Такође, упозорено је да се све снима.

У Блајбургу данас није било никога од хрватских званичника, али је предсједница Хрватске Колинда Грабар-Китаровић ово мјесто обишла прије неколико дана, а прекјуче предсједник Хрватског сабора Гордан Јандроковић.

President of Croatia, Kolinda Grabar Kitarovic pay tribute to the Croatian nazis (ustashe) in Bleiburg (Austria) on this Victory Day. Croatia was nazi German ally. And know is a EU member state despite the fact that glorifies nazism (ustashe). #Européennes2019 #EuropeDay pic.twitter.com/1jvW8oSuIl