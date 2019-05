Процурио скандалозни снимак из Блајбурга: Проусташки водитељ пљунуо њемачког новинара (ВИДЕО)

На Мајића су насрнули посјетиоци блајбуршке комеморације, и то након што га је Велимир Бујанец пљунуо два пута. Новинар хрватских коријена рекао је за портал Новости да се напад одвијао код споменика усташким војницима.

- Све је почело кад ме препознао Анте Удбинац, човјек у Бујанчевој пратњи. Пришао ми је и отпочео цинични разговор. Након што сам се окренуо, Бујанчева партнерка ме је почела вријеђати на личној основи. Сам Бујанец није ништа рекао, али ме је пљунуо два пута. Потом су ме и остали почели вријеђати. Викали су да сам југокомуниста и слично. Један ме је ударио у ногу, док ме је други неуспјешно покушао захватити шаком - препричава Мајић за хрватске "Новости".

Today in #Bleiburg Velimir Bujanec spitted on my colleague @DanijelMajic. The crowd around him tried to beat the Journalist. When I asked him about his attack he said to me: "Are you gay. You look very gay to me." pic.twitter.com/lx2816GvMc