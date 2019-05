Ф-35 на небу изнад Данске (ВИДЕО)

Наиме, како преноси Спутњик интернешенел, израчунато је да ће локално становништво због прелета Ф-35 бити изложено великој количини буке, равној оној која се чује на рок концертима.

Авиони Ф-35 нашли су се на небу изнад Данске након потписивања, како домаћи медији наводе, историјског споразума о набавци. Њихов први задатак је био извођење демонстрационих летова.

F-35 makes its debut in Danish air space in 'Tour de noise' (PHOTO, VIDEO) https://t.co/im5HUJmJGb pic.twitter.com/39d3ME26T0