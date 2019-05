Торнадо у Оклахоми сравнио са земљом цијели хотел, има мртвих (ВИДЕО)

Локалне ТВ станице јављају да је торнадо сравнио са земљом цијели хотел те да има мртвих.

Спасиоци су одмах кренули с акцијом спашавања људи заробљених под рушевинама.

Портпарол локалне полиције рекао је да је "страдало више људи" и да је у току извлачење жртава из рушевина.

Такође, сматра се да је нестало више људи.

I’m in El Reno. I was just in a tornado. I’m ok but the hotel across the street from us was leveled. Victims are being pulled from the rubble @NEWS9 pic.twitter.com/IjZI3Jcvgk