У Зубином Потоку пуцали на ненаоружане Србе (ВИДЕО)

Сви прилази Зубином потоку су блокирани. У пуцњави је лакше повријеђено двоје Срба. Ухапшено је неколико полицајаца и цивила, јавио је РТС.

У центру Зубиног Потока су два албанска оклопна транспортера БОВ. Специјалци на њима држе уперене пушке према грађанима, јавили су Спутњику грађани из Зубиног Потока.

Kosovo police escort an officer who was arrested in today’s operation targeting organised crime suspects in northern Kosovo into a police station in Pristina. Media report at least 10 people have been arrested, including numerous police officers. pic.twitter.com/s0rVeimGR3

Припадници РОСУ су пробили неколико барикада које су поставили Срби. Полиција је користила сузавац, шок-бомбе и пуцала је из ватреног оружја.

Албански специјалци претресају и српске куће на два километра од центра Зубиног Потока. Огласиле се и сирене за узбуну.

Спаљивањем гума у близини Зубиног Потока, мјештани су покушали да спријече акцију хапшења.

Подсјећамо, јединице РОСУ упале су рано јутрос на територију четири српске општине на сјеверу Космета.

Scenes in northern Kosovo, where special police earlier removed makeshift barricades that were set up by citizens to try to block officers from entering to the town of Zubin Potok, one of the locations targeted in an operation against organised crime this morning. pic.twitter.com/R7KRpwjzfo