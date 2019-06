Хеликоптер ударио у зграду на Mенхетну; погинуо пилот (ВИДЕО)

Како наводе амерички медији, хеликоптер је ударио у зграду недалеко од 51. улице и Седме авеније, недалеко од Тајмс сквера.

Хеликоптер је пао на кров зграде у којој се налази неколико великих банака и затим се запалио.

На лице мјеста су изашли ватрогасци а зграда је евакуисана. Полиција је затражила од грађана да избјегавају подручје у којем се догодила несрећа.

У тренутку инцидента, падала је јака киша у граду и била је смањена видљивост.

#BREAKING Update : Video shows helicopter flying erratically before the crash in Manhattan , New York#Manhattan #NYC



Video : Cooper Lawrencepic.twitter.com/eyJbKQORlQ