Вашингтон објавио снимак скидања мине са јапанског брода (ВИДЕО)

Вашингтон је оптужио Иран да стоји иза напада на танкере у Оманском заливу, који су уздрмали свјетско тржиште нафте.



Централна команда војске САД објавила је и фотографије које приказују наводну мину, која се причвршћује за брод магнетном силом, прије њеног уклањања током јучерашњег дана.



Ово је дио напора САД да увјере међународну заједницу да је Техеран умијешан у јучерање нападе на бродове "Кокука карејџес" и "Фронт алтер", који је у власништву Норвешке. Иран је одлучно демантовао оптужбе.

Just in: Pentagon video of what it says is an Iranian boat removing an unexploded mine from one of the attacked oil tankers in the Gulf of Oman. pic.twitter.com/XSxIPcyV6Q