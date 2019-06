Необичан знак насмијао регион: Хрвати забранили јапанке (ФОТО)

Хрватска горска служба спасавања упозорила је туристе да воде рачуна како крећу у обиласке планинских врхова, пошто се често догађало да посјетиоце морају да спасавају јер су били неадекватно обучени или обувени.

Било је случајева да су туристе налазили промрзле јер су били у купаћим костимима.

- Драги туристи, знамо да не причате хрватски, зато вас молимо да обратите пажњу на овај знак док планинарите у Хрватској - пише на знаку који су поставили на Угљану, гдје је путоказ за тврђаву Свети Миховил.

Dear tourists,

we know you don't speak Croatian, so please follow the obvious wordless signs while hiking in the Croatian mountains.