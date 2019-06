Путин: Суочили смо се са неколико шокова (УЖИВО/ФОТО)

12.50 - Забиљежен сајбер напад из иностранства током "директне линије"

12.35 - Путин: Приче да је Русија окупирала Донбас су глупост

12.20 - Путин саопштио губитке од санкција

- Нисмо се ни свађали ни са ким, нити то намјеравамо - одговорио је Путин на питање шта ће бити ако се Русија "помири" са западним државама.

- Од 2014. године Русије је од санкција изгубила око 50 милијарди долара, Европа – 240 милијарде долара, САД – 17 милијарди долара, а Јапан 27 милијарди долара - додао је он, говорећи о губицима од ограничавајућих мера које је Запад увео након што је Крим ушао у састав Русије.

Vladimir Putin: There are some negative external factors, but they help us mobilise our resources and make breakthroughs. pic.twitter.com/RvnvJdrqsm