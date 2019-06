Експлозија у рафинерији плина у Филаделфији (ВИДЕО)

Ватра је избила у рафинерији на југу града. Све хитне службе су на терену, а није још познато има ли повријеђених у несрећи. Градске службе затвориле су путеве у околини рафинерије како би заштитиле возаче и омогућиле ватрогасцима несметани приступ пожаришту.

Такође, још није познато што је узрок експлозије 150 година старе рафинерије.

Прва експлозија зачула се око 3:20 ујутро (по локалном времену), пише НБЦ.

Снимци пожара проширили су се друштвеним мрежама.

Just witnessed this explosion heading to Philly airport.. praying no one was hurt pic.twitter.com/S0fcN50HaT