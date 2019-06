Срушила се зграда у Камбоџи; има мртвих (ФОТО)

Спасиоци се боре да дођу до несталих радника за које се страхује да су заробљени испод планине челика и рушевина.

Најмање 23 особе су повријеђене, док је 36 радника спасено, а за још много њих се страхује да су заробљени испод рушевина, наводи се у саопштењу канцеларије портпарола локалне покрајине Преа Сиханук.

Седмоспратна челична и бетонска конструкција у приобалском граду Сихануквил, западно од главног града Пном Пеан, била је пројекат у кинеском власништву, преноси Ројтерс.

У покрајини Преа Сиханук и њеном највећем граду, Сихануквилу, последњих година дошло је до наглог улагања из Кине, посебно у секторима казина, имовине и туризма.

Полиција је привела четири особе, укључујући три грађевинска надзорника, на испитивање у вези са несрећом, наводи се у саопштењу покрајине.

6 more bodies found bringing total to 13 in #PreahSihanouk Province building collapse as of 11h30pm Saturday.https://t.co/l2NBEV6QaG#Cambodia #BuildingCollapse #ThmeyThmey pic.twitter.com/ts4dXsg4IV