Камбоџа: Број жртава повећан на 15 (ФОТО)

У рушењу седмоспратнице повријеђене су најмање 24 особе, од којих је неколико у критичном стању, а потрага за преживјелима се наставља.

Зграда која је била у изградњи у приобалном граду Сихануквилу била је у власништву кинеске компаније.

Овај град је посљедњих година потпуно трансформисан изградњом кинеских хотела и казина.

The collapse of a 7-storey building under construction in Sihanoukville Province, southern Cambodia was suddenly collapsed completely, having buried 13 people dead in the rubble. It angered thousands of Cambodians because the Chinese built a pillars but had no steel inside pic.twitter.com/msFr1XNQRF