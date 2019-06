27/06/2019 | 08:20 ⇒ 08:31 | Извор: Независне

Бањалука прва у БиХ у "In your pocket" заједници

Бањалука је први град у БиХ који је добио међународно признат туристички водич "Бањалука in your pocket" и тиме своје мјесто уцртао на богатој "In your pocket" туристичкој мапи, речено је на представљању овог водича.