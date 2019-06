Меркелова поново дрхтала на церемонији, одбила воду (ВИДЕО)

Све се одиграло док је Меркелова, која сљедећег месеца пуни 65 година, стајала поред њемачког предсједника Франк-Валтера Штајнмајера на церемонији постављања новог министра правде.

Меркел су понудили чашу воде коју је одбила.

АП преноси да је послије пола сата Меркел стигла у парламент и да је изгледала добро.

Прије 10 дана скоро иста сцена одиграла се док је Меркел дочекивала украјинског предсједника Володимира Зеленског.

Меркел је стајала поред Зеленског на сунцу док је војни бенд свирао химне Њемачке и Украјине када је почела да се тресе.

German Chancellor Angela Merkel says she's fine after visibly shaking during Berlin ceremony https://t.co/KhAdAzdazJ pic.twitter.com/nJvzsu89cK