У Пекингу изграђен највећи аеродром на свијету (ФОТО/ВИДЕО)

Како је раније за Спутњик изјавио руководилац пројекта изградње аеродрома Ли Ђанхуа, Дасинг није само аеродром, већ и највеће кинеско саобраћајно чвориште у чију је изградњу уложено око 400 милијарди јуана (око 60 милијарди долара).

Пуштање у рад аеродрома са једним терминалом у облику "златног феникса" од милион квадратних метара предвиђено је за 30. септембар – уочи 70. годишњице оснивања Народне Републике Кине, а пројекат лично прати предсједник Си Ђинпинг.

From control tower to terminal building, all key facilities of newly-built Daxing Int'l Airport in Beijing are receiving state appraisal. Click to learn more about this massive project https://t.co/MD0c88kelV pic.twitter.com/DtYHKz1Csv