Портпаролка Бијеле куће повријеђена током сусрета Трампа и Кима (ВИДЕО)

"Туча" се десила на састанку предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа и лидера Сјеверне Кореје Ким Џонг Уна.

- Чуо сам да је нова портпаролка Бијеле куће Стефани Гришам упала у тучу са Сјевернокорејцима који су покушали да потисну чланове новинског пула Бијеле куће, покушавајући да заузму бољи положај за преношење сусрета Трампа и Кима. Гришамова је задобила мање повреде - написао је новинар Си-Ен-Ена Џим Акоста, преноси Спутњик.

Гришамова је касније виђена како упућује новинаре испред зграде у којој је одржан састанак.

Раније данас Трамп и Ким су се срели у демилитаризованој зони Корејског полуострва и руковали, обнављајући наде за напретком у односима између двију земаља.

This is the moment White House Press Secretary Stephanie Grisham got into a scuffle with North Korean security guards who were blocking US journalists pic.twitter.com/WSBkdDw17g