Надал рутински – слиједи спектакл с Кирјосом (ВИДЕО)

Шпански тенисер одиграо је рутински меч и за нешто више од два сата прошао је даље – 6:3, 6:1, 6:3.

Надала сада очекује велики испит јер ће му противник у другом колу бити аустралијски тенисер Ник Кирјос, који је послије пет сетовао био бољи од сународника Џордана Томпсона.

Сугита је пружио добар отпор Надалу, поготово у првом сету, када је успио да направи брејк са 2:0. Међутим, Рафа је убрзо успио да врати брејк заостатка и изједначи.

Straight sets.

Straight into the second round. @RafaelNadal defeats Yuichi Sugita 6-3, 6-1, 6-3



Up next: @NickKyrgios...#Wimbledon pic.twitter.com/n5gF8oMqvT