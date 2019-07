Вимблдон: Ђоковићу сет, Типсаревић изједначио, па опет изгубио сет од Андерсона

Новак Ђоковић (1) 6 4

Денис Кудла (0) 3 2

20.18 - Кудла враћа брејк, сада је 4:2 за Новака.

20.14 - Ђоковић прво потврђује брејк, а онда прави још један! Већ је 4:1 за првог тенисера свијета, који сигурном игром граби ка другом сету.

20.10 - Типсаревић почетком четвртог сета затражио медицински тајм аут. Пауза ће му сигурно добро доћи да покуша остати у мечу...

20.09 - Ђоковић прави брејк, и има предност од 2:1.

20.06 - Није издржао Јанко у трећем сету. Убједљив сет Андерсона за водство 2:1. Било је 6.1 за осмог играча свијета.

19.55 - Први сет за Ђоковића послије 27 минута игре. Без обзира на мали пад, рекло би рутински.

19.52 - Сада је већ ђаво однио шалу, и трећи узастопни гем Кудле. Новак поново сервира за први сет.

Wonder if Djokovic has somewhere to be...



It's 5-0 in just 13 minutes! #Wimbledon pic.twitter.com/mrhsRL8hqF