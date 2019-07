Открили откуд Киму идеја да му тjелохранитељи трче поред кола

У књизи “Божански савршена судбина бриљантног друга Ким Џонг Уна“, дописник Вашингтон поста Ана Филфилд открива да је “Ким добио идеју за људски штит од Клинта Иствуда“.

– Као дјечак је гледао филм “На линији ватре“ (In the Line of Fire), у коме Иствуд глуми агента америчке обавјештајне службе који је чувао Џона Ф. Кенедија, када је убијен 1963. године. Иствудов лик и други агенти трче поред предсједникових кола – објашњава ауторка у књизи.

Изузетно је тешко постати тјелохранитељ сјевернокорејског лидера. Према ријечима Лиј Јонг Гука, тјелохранитеља покојног Ким Џонг Ила, оца садашњег лидера, “то је теже него провући се кроз иглене уши“.

Кандидати се бирају из редова војске и морају да положе низ тестова (оцјењују се здравље, вид, изглед, личност, породична историја), открива књига.

– Лица задужена да чувају бриљантног друга морају да имају изврсне политичке препоруке и потичу искључиво из најлојалнијих породица – наводи се у књизи.

Они морају бити сличне висине као и Ким и спадају у групу ријетких грађана који смију да носе оружје у његовој близини.

Тјелохранитељи морају да буду одлични стријелци, да знају текводно, вјештну бацања ножева, да буду добри пливачи и знају маршевски корак, открива бивши тјелохранитељ Кимовог оца, истичући да је ипак најважније да буду лојални.

Иако су наоружани, тјелохранитељи се углавном ослањају на способност опажања и не-смртоносне методе – руке и тијело – када треба да се изборе са опасностима.

Тјелохранитељи су у саставу Врховне стражарске команде, која има око 100.000 припадника.

Да би заштитила вођу, Сјеверна Кореја примењује специјалне мјере, укључујући и пробање хране прије него што му буде послужена и ношење његовог личног тоалета куд год отпутује како стране владе не би могле да аналзирају његов ДНК и утврде од каквих болести евентуално пати, преноси Блиц.