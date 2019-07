Нови снажан земљотрес погодио Калифорнију (ВИДЕО)

Према подацима америчког Геолошког топографског института, земљотрес је био јачине 7,1 и трајао је 40 секунди. Дубина потреса била је мање од километра.

Prelim M7.1 Earthquake 35.767, -117.605 Jul-06 03:19 UTC, updates https://t.co/uVJBfBodUN — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) July 6, 2019

За сада нема извјештаја о могућим жртвама и материјалној штети.

Најмање 159 накнадних потеса јачине 2,5 и више забиљежено је након првог земљотреса, наводи Геолошки институт.

RT SBRSportsPicks: Footage from the Morongo Casino in Cabazon, California...#EarthquakeLA pic.twitter.com/lJfETKb4vK — JFB? Yuna (@yiunatf) July 6, 2019

Прије два дана Калифорнију је погодио земљотрес јачине 6,6 степени. Епицентар потреса био је 18 километара сјевероисточно од Риџкреста, а хипоцентар је био на дубини 8,7 километара.