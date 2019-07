Потоп у Вашингтону; Вода и у подруму Бијеле куће (ФОТО/ВИДЕО)

Надлежни су саопштили да је из аутомобила који су се заглавили у води извучено 15 особа, а и дијелови Бијеле куће су прокишњавали.

Национална метеоролошка служба упозорила је у 9 сати ујутру по локалном времену да је количина падавина "опасна по живот" и апеловала на људе да нађу склониште.

За само један сат нападало је 8,4 центиметра кише – што је количина која је оборила рекорд од 5,6 цм из 1985.

Још више падавина било је у Арлингтону, Вирџинији гдје је пало 12,7 центиметара кише.

I’m advising commuters not to use the street elevator at Pentagon Metro this morning. #wmata pic.twitter.com/z8bNwAPcPG