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11/07/2019 |  21:27 ⇒ 21:34 | Извор: СРНА

Владика Сергије служио вечерње богослужење уочи Петровдана

Епископ бихаћко-петровачки и рмањски Сергије служио је вечерње богослужење уочи Петровдана, славе саборног храма у Босанском Петровцу - Светих апостола Петра и Павла.
Славско вечерње богослужење у Босанском Петровцу (Фото: Епархија Бихаћко-петровачка) -
Славско вечерње богослужење у Босанском Петровцу (Фото: Епархија Бихаћко-петровачка)

Владици су саслуживали протопрезвитер-ставрофор Здравко Богојевић, протонамјесник Јован Бањац и ђакон Немања Рељић, саопштено је из Епархије бихаћко-петровачке и рмањске.

Послије вечерњег богослужења, владика се обратио вјерницима и честитао им предстојећи празник Свете апостоле Петра и Павла.