Владика Сергије служио вечерње богослужење уочи Петровдана

Епископ бихаћко-петровачки и рмањски Сергије служио је вечерње богослужење уочи Петровдана, славе саборног храма у Босанском Петровцу - Светих апостола Петра и Павла.

Владици су саслуживали протопрезвитер-ставрофор Здравко Богојевић, протонамјесник Јован Бањац и ђакон Немања Рељић, саопштено је из Епархије бихаћко-петровачке и рмањске.

Послије вечерњег богослужења, владика се обратио вјерницима и честитао им предстојећи празник Свете апостоле Петра и Павла.