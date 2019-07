Лазански: НАТО скандал - техничка грешка, немар или неко "ровари"

У извјештају Парламентарне скупштине НАТО случајно су објелодањене информације о тачним мјестима гдје се чува америчко нуклеарно оружје. Према наводима “Вашингтон поста“, извјештај је објављен још у априлу под називом “Нова ера нуклеарног обуздавања?", али је, убрзо након изласка у јавност, он обрисан, будући да се у њему наводи и гдје је тачно лоцирано близу 150 нуклеарних бојевих глава у Европи.

Ријеч је о шест локација - шест база: Клајне Брогел у Белгији, Бухел у Њемачкој, Авијано и Геди Торе у Италији, Волкел у Холандији и Инџирлик у Турској.

Лазански подсјећа да се у вези са нуклеарним бојевим главама у Геди Торе, још у вријеме агресије НАТО на СРЈ 1999. године, водила велика полемика у италијанским новинама, јер је избила афера због тога што тамо Американци држе нуклеарно оружје, а локална власт о томе није имала појма.

- Дакле, мање-више сви су то знали, они који треба да знају. Да ли је јавност у овим градовима то знала, то је сад друго питање. Зашто је то сада изашло, вјероватно је и дисциплина у НАТО-у, што се тиче заштите информација, временом попустила. Али ако мислите да обавјештајне службе страних земаља које то интересује нису знале - знале су. Само је питање да ли је то јавност знала - каже он.

Јавност узнемирена

Наравно да објављивање таквог податка може да узбурка јавност у тим земљама и то би могло да доведе до неких протеста, додаје Лазански.

Међутим, питање је ко је те информације пустио у јавност - да ли официри из европских НАТО земаља или је ријеч о пропусту Канађана и Американаца, истиче Лазански.

Ако је то радила нека информативна служба гдје су официри из НАТО земаља у Европи, могуће је да се објављивањем таквих информација јавност, на неки начин, почетно упозорава шта би значио долазак нових америчких ракета средњег домета у Европу, сматра саговорник.

- Могуће је и да је обична техничка грешка и да је то процурило због немара и непрофесионализма, јер и то се дешава великим војним системима. Могуће је и да је намјера да се јавност припреми за долазак нових америчких ракета у Европу или да се управо алармира против тог доласка - закључио је Лазански.

“Вашингтон пост“ наводи и да је прошле седмице објављена и коначна верзија извјештаја, овог пута без локација америчких нуклеарних ракета.

Аутор овог извјештаја је упркос оптужбама да је објавио повјерљиве информације, рекао да су све информације из овог документа сакупљене из јавних извора.

Међутим, неименовани извор из НАТО је истакао да ово није званични документ Алијансе.

#3 This puts the whole world, but particularly Europe, at risk. The nukes that fall within the 500 and 5,500 km range put European centres at the literal center of potential conflict, as do the US missiles stationed in Germany, Italy, Belgium, Netherlands and Turkey. pic.twitter.com/7QTO288WEw