Притиснула гас умјесто кочнице – завршила у ријеци (ФОТО/ВИДЕО)

Умјесто да притисне кочницу док је маневрисала на паркингу једне перионице аутомобила на обали ријеке, нога јој је завршила на папучици за гас, а њен Мерцедес – у ријеци.

Driver exiting Car Wash mistakenly hit gas instead of brake. Occupants of car self extricated back to shoreline. One occupant of car was transported to hospital with minor injuries. Hackensack police to conduct investigation. @HackensackPD @ABC7NYNewsDesk @NBCNewYork #HFD pic.twitter.com/UYT0ySfvDx