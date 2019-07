Венецуела поново у мраку (ФОТО/ВИДЕО)

Ово је први нестанак струје у главном граду Каракасу од марта, када су власти оптужиле опозицију и САД за серију прекида испорука електричне енергије, због чега су милиони људи остали без текуће воде и телекомуникација.

Ови догађаји појачавају економску кризу која је преполовила привреду Венецуеле.

At least 15 Venezuelan states are left in the dark in widespread blackout https://t.co/AXfAmNkaZY via @AlbertoRodNews #Venezuela pic.twitter.com/m77N42aUOg