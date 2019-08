Незапамћено невријеме погодило западну Србију (ФОТО/ВИДЕО)

Незапамћено невријеме погодило је Дргачево и Гучу и нанијело огромну штету на објектима и усјевима.

- Буквално су падале леденице. Велика је штета на кућама и пољопривреди - рекао је за РТС Зоран Вучићевић из Штаба за ванредне ситуације општине Лучани.

Противградни стријелци су дејствовали, али нису успјели да разбију градоносни облак.

Невријеме је нешто послије 16.00 часова захватило и ариљски и пожешки крај.

Највећу штету претрпјело је село Вирово у ариљском крају, гдје је падао град величине тениске лоптице.

РТС јавља да је олуја однијела цријеп са кућа и да су на аутомобилима полупана стакла.

Невријеме је нанијело и штету на пољопривредним културама и пластеницима.

Today it is #SvetiIliaja, a slava which my family in law celebrate. It is a Saint which is portrayed with thunder, and also this year he brought some in real life. #Slava Sveti Ilija #Serbia #nevreme pic.twitter.com/gOR9JtJMph

— Fabian Vendrig (@fabianvendrig) August 2, 2019 >