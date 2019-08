Тексас: Пуцњава у тржном центру; Најмање десет особа погинуло (ФОТО/ВИДЕО)

Шефица кабинета градоначелника Оливија Зепеда саопштила је раније да је више особа убијено у пуцњави у тржном центру “Волмарт” у Ел Пасу у Тексасу.

Оливија Зепеда је рекла да су осумњичени за пуцњаву у притвору.

Нападач из тржног центра у граду Ел Пасо у Тексасу је приведен, објавио је "Дејли мејл".

Полиција и даље апелује да се грађани не приближавају мјесту пуцњаве.

Инцидент се догодио у тржноим центру Сијело виста недалеко од америчке границе са Мексиком.

Полиција је евакуисала продавницу "Волмарт" након што је нападач отворио ватру.

El Paso Shooting:

- 18 people reportedly shot at a Walmart in El Paso, Texas

- At least one shooter

- People in El Paso urged to shelter in placepic.twitter.com/ZDW5zjvESY