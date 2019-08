Дачић одговорио Бајденовом савјетнику: А кад Албанци гласају за Клинтонове?

- А кад Јевреји гласају за Трампа, то није мешање, или кад Албанци гласају за Клинтонове или Енгела. Не говорим ја о Србији као држави, говорим о држављанима САД нашег поријекла. У Америци тако ствари функционишу. У Енглеској изборној јединици Албанци му увек доносе побједу - казао је Дачић за Политику.

Српска дијаспора у САД треба да се организује, "тако да неће нико да је ниподаштава као што сада демократе раде", рекао је српски министар.

Карпентер, који је кандидат Демократске странке за председничку номинацију, оценио је раније да је најава шефа српске дипломатије Ивице Дачића да ће организовати српску дијаспору у САД како би на изборима подржала Доналда Трампа знак да жели да се мијеша у америчку унутрашњу политику.

- Српски министар спољних послова планира да се мијеша у америчку унутрашњу политику тако што ће окупити српске Американце да подрже Трампа 2020. године - навео је Карпентер на свом Твитер налогу и подијелио Дачићеву изјаву.

The Serbian Foreign Minister plans to interfere in US domestic politics by rallying Serbian Americans to support Trump in 2020. I personally think he's making a big mistake, and U.S. support for Serbia's European path should remain a bipartisan issue. https://t.co/1RYsvdfqrx