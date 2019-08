Мартинови сарадници најавили наставак приче о "Игри престола"? (ФОТО)

На сваких неколико недјеља појави се вијест да је писац при крају књиге и да би она ускоро могла да угледа свјетлост дана и то послије предугих осам година. Они који већ годинама чекају да сазнају крај "Игре престола", иако је сам писац недавно поручио да неће бити другачији од популарне серије, уморни су од оваквих најава.

А, ето, опет се појавила вијест која би могла да сигнализира да је књига на помолу. Наиме, недавно је најављено да ће славни писац ићи на турнеју по Великој Британији и потписивати књиге. Главни догађај на којем ће се појавити је Worldcom у Даблину15. августа.

Познато је да на овај догађај Мартин долази сваке године, како пише портал Winteriscoming, па тако то што ће се и ове године појавити није никакво изненађење.

Оно што јесте изненађење, наводи овај портал, јесте то што ће се појавити на још неколико сличних догађаја (Titan Con Belfast и NT Castle Ward), а оно што је многе, додаје се, нагнало да помисле да је књига "Вјетрови зиме" готова, је то што су творци сајта Westeros.org, Елио и Линда у сусрет овим догађајима твитовали: "Нешто нам доносе вјетрови...зиму?"

Они који не знају, додаје се, Елио и Линда су направили први сајт који се бави књигама из серијала "Пјесме леда и ватре" и серијом насталом по њима - "Игра престола".

Њих двоје су чак и директно сарађивали са Мартином на књизи "Свијет леда и ватре", која објашњава све појединости овог измишљеног свијета, па би можда могли и да имају више информација о датуму када би књига требало да изађе.

Међутим, иако су многи помислили да би њихов твит могао да буде најава да ће Мартин управо 21. августа на турнеји објавити да је посљедња књига готова, они су брже-боље, то већ демантовали.

Hey guys - that was us - we were trying to hint at what might be happening at Castle Ward, we aren't too twitter-savvy, as our day to day is old castle-y stuff and not Game of Thrones and we just though the phrase was great!