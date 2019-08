Трамп одложио сусрет с данском премијерком - разлог Гренланд

Након "коментара Мете Фредериксен да није заинтересована да разговара о куповини Гренланда, одложићу састанак планиран за двије недјеље за неко друго вријеме...", твитовао је Доналд Трамп.

Састанак америчког предсједника и данске премијерке био је планиран почетком септембра. Пошто је Вол стрит џурнал први објавио да је Трамп заинтересован да купи Гренланд, који је данска аутономна територија, данске и власти Гренланда одмах су саопштиле да Гренланд није на продају.

Трамп није негирао заинтересованост за куповину, али је рекао да не планира да гради на овом острву.

На Гренланду се деценијама налази америчка ваздухопловна база.

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future!