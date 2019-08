Руски робот "Фјодор" на корак од Међународне свемирске станице (ФОТО/ВИДЕО)

Спајање се десило неколико минута прије планираног времена. У том тренутку Међународна свемирска станица је пролетјела изнад Кине.

Docking confirmed! While flying about 250 miles above Eastern Mongolia, an uncrewed Soyuz MS-14 spacecraft successfully arrived and docked to the @Space_Station at 11:08pm ET. Get more details: https://t.co/FRrjhIw77o pic.twitter.com/Mny4KFHUY4